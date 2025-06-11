Fenerbahçe’den Brighton’a Transfer Olan Ferdi

FERDİ KADIĞOĞLU BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Süper Lig’in güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe’den 30 milyon euro karşılığında Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olma heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Sera Vrij ile hayatını birleştiren Kadıoğlu, sosyal medya üzerinden baba olacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Ferdi Kadıoğlu, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım” sözleriyle bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, büyük bir ilgi gördü ve binlerce beğeniyle yorum aldı.

EŞİT OLMA DURUMU MERAK EDİLİYOR

Ayrıca, futbolseverlerin dikkatini çeken bir diğer husus ise Kadıoğlu’nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmasa da, mart ayında yapılan evlilik teklifi çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftten, önümüzdeki dönemde evlenmesi beklentisi var.