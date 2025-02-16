Fenerbahçe’den Dzeko’ya Anderlecht Maçında Ara Verildi

FENERBAHÇE’NİN DECISIONI

Fenerbahçe’nin teknik heyeti, UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleştirilen Anderlecht karşılaşmasında eli kırılan Edin Dzeko ile ilgili kararını aldı. Fanatik’in haberine göre, özel bir sargıyla sahada olabilecek durumda olan Boşnak golcünün, ligdeki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

DZYKO’nUN GALATASARAY DERBİSİNDE SAHADA OLACAĞI BEKLENTİSİ

Öte yandan, haberde 38 yaşındaki Dzeko’nun, Galatasaray derbisinde tekrar sahada olacağı bilgisi veriliyor. Bu sezon sarı-lacivertli ekipte 35 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, bu müsabakalarda 19 kez gol atmayı başardı ve 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.