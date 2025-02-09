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Spor

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sert Eleştiri: Güven ve Adalet Yok

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GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA ŞAŞIRTAN OLAY

Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleşen Galatasaray ve Adana Demirspor karşılaşmasında, konuk ekip olan Adana Demirspor 34. dakikada sahadan çekildi. Bu beklenmedik karar, Türkiye’nin gündeminin merkezine oturdu. Lider Galatasaray’ın en güçlü rakibi olan Fenerbahçe de olay sonrası bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE’DEN HENÜZ DURUMUN NE OLDUĞUNA İLİŞKİN TEPKİ

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Galatasaray’a yönelik tepkilerini dile getirirken dikkat çekici suçlamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu, güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, “Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!” diyen Fenerbahçe, Galatasaray’a sert bir dille eleştirilerde bulundu.

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