Fenerbahçe’den Galatasaray’a Skriniar Göndermesi

FENERBAHÇE SKRINIAR’LA ANLAŞTI

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da ilgisini çekmiş olan Paris Saint Germain forması giyen Milan Skriniar’ı bünyesine kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine dikkat çekici bir mesaj gönderdi.

GALATASARAY’A GÖNDERMELER

Fenerbahçe’nin paylaştığı videoda, Skriniar’ın Galatasaray’ın yeni projesi olan “Florya’nın Suyu”nu içmeyi reddettiği sahnesi öne çıkarıldı. Bu şekilde, sarı-lacivertli kulüp, transferin Galatasaray’ın elinden alındığına vurgu yaparak rakibini hedef aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı Skriniar videoları, sosyal medyada hızlı bir şekilde ilgi topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, videoya büyük bir etkileşim göstererek paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.