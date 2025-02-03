Fenerbahçe’den Galatasaray Tepkisi: Sosyal Medyadan Mesaj

GALATASARAY, GAZİANTEP FK’YI DEPLASMANDA YENDİ

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0’lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı takımda 3 puanı getiren golü yeni transfer Ahmed Kutucu kaydediyor. Bu galibiyet, Galatasaray’ın ligin zirvesindeki iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir adım oldu.

FENERBAHÇE’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Maçın ardından Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe’nin resmi hesabı, Galatasaray’a yönelik olarak, “Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz.” diyerek bir açıklamada bulundu. Bu ifade, spor camiasında yankı uyandırdı ve Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük bir ilgi gördü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray’ın Gaziantep FK maçında attığı golün ofsayt olduğu ve Gaziantep FK’nın bir penaltısının verilmediği düşüncesiyle tepki gösteriyor. Bu durum, sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı ve camialar arası rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.