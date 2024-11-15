Fenerbahçe’den Griezmann İçin Transfer Hamlesi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi için hazırlıklara hız verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertli ekip, Sebastian Szymanski’nin düşük formu sonrası transfer hamlelerine başladı.

ANTOINE GRIEZMANN’LA İLGİLİ GELİŞMELER

Sabah’ta yer alan bir habere göre, Fenerbahçe, Fransız futbolcu Antoine Griezmann için harekete geçti. Fransa Milli Takımı’ndan emekli olan 33 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Mourinho tarafından da beğenildiği aktarılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında İspanya’ya gitmesi bekleniyor. Kulislerde, Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Griezmann’ın, Dzeko yerine düşünüldüğü konuşuluyor. Griezmann, bu sezon oynadığı 18 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcuyla ilgili yakın dönemde yeni gelişmeler yaşanması muhtemel.