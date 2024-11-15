Fenerbahçe’den Griezmann İçin Transfer Hamlesi

FENERBAHÇE TRANSFERDE HAREKETE GEÇİYOR

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ocak ayında gerçekleşecek ara transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Devre arası transfer sürecinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-lacivertli takım, Sebastian Szymanski’nin performans düşüklüğünün ardından transferde adımlar atmaya karar verdi.

ANTOINNE GRİEZMANN TRANSFERİ GÜNDEMDE

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Fransız futbolcu Antoine Griezmann ile ilgili olarak harekete geçti. Fransa Milli Takımı’ndan emekli olduğunu açıklayan 33 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Mourinho tarafından çok beğenildiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında İspanya’ya gitmesi planlanıyor. Kulislerde, Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Griezmann’ın, Dzeko’nun yerini almak için düşünüldüğü konuşuluyor. Griezmann, bu sezon 18 maçta 4 gol ve 6 asist ile dikkat çeken bir performans sergiledi. 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan bu yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeleri görmek mümkün.