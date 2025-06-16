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Fenerbahçe’den Inter’e İki Antrenör Gitti

YENİ TAKIM BELLİ OLDU

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ekibinde sezon boyunca görev yapan Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, sezon sonuyla birlikte yollarını ayırdı. İkilinin yeni adresi ise Inter oldu. Geçen sezonu Fenerbahçe’de geçiren antrenörler, Inter ile anlaşarak, Rumen teknik direktör Christian Chivu’nun ekibine katıldılar.

TEKNİK EKİBİ OLUŞTURULDU

Inter, yeni teknik ekibini oluştururken Aleksandar Kolarov asistan teknik direktör olarak göreve getirildi. Mario Cecchi ve Angelo Palombo teknik asistan olarak çalışacak. Fenerbahçe’den ayrılan Stefano Rapetti ise Maurizio Fanchini ile birlikte atletik antrenör olarak görev yapacak.

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