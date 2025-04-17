Fenerbahçe’den Jasikevicius’a Anlamlı Ödül

FENERBAHÇE’NİN BAŞANTRÖNÖRÜNE ÖDÜL

THY Euroleague’de 2024-2025 sezonunda ‘Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü’ ödülü, Fenerbahçe’nin Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius’a verildi. Normal sezonun tamamlanmasının ardından yılın en iyileri ile ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Jasikevicius’un bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Jasikevicius, Euroleague’de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü ilk kez kazanıyor.

LİTVANYALI BAŞANTRÖNÖR TARİH YAZDI

Sarunas Jasikevicius, Euroleague’de yılın başantrenörü seçilen ilk Litvanyalı unvanını da elde etti. Daha önce oyuncu olarak kupayı kazanan ve ligin en iyi başantrenörü seçilen ilk isim olarak tarihe geçiyor. Fenerbahçe, THY Euroleague normal sezonunu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle tamamlayarak ikinci sırada yer aldı.

Jasikevicius, bu ödülü kazanmış 13. farklı başantrenör oldu. Daha önce, yılın başantrenörü olarak Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Georgios Bartzokas, Ettore Messina, Pablo Laso, Dimitris Itoudis, Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Chus Mateo gibi isimler seçilmişti.