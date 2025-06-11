Fenerbahçe’den Jose Mourinho Ayrıldı

FENERBAHÇE’DE BEKLENMEDİK AYRILIK

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ekibinde bazı isimlerle yollar ayrılıyor. Bu süreçte dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun uzun süredir yanında bulunan antrenör Stefano Rapetti, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni kulübüne imza attı.

STEFA NO RAPETTI İTALYA’YA DÖNDÜ

48 yaşındaki antrenör, ülkesi İtalya’ya dönerek Serie A’nın güçlü takımlarından Inter ile anlaşma sağladı. Inter kulübü, yeni teknik direktör Cristian Chivu’nun teknik heyetine Rapetti’nin de katıldığını açıkladı. Deneyimli hoca, daha önce Fenerbahçe dışında Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Manchester United ve Serie A’nın köklü takımlarından Roma’da da Jose Mourinho’nun teknik ekibinde görev almıştı.