Fenerbahçe’den Mehmet Salih Dereli’ye Veda

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET SALİH DERELİ’NİN VEFATI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefatı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp, bu acı durumu resmi olarak açıkladı. Yapılan bildiride, “Yönetim kurulu üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli’yi kaybettik. 2021 yılından bu yana yönetim kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneğinin ve Fenerium’un kurucularındandı. Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi. Cenaze törenine dair detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

TÜRK FUTBOL CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türk futbol camiası, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefatı üzerine başsağlığı mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), paylaştığı mesajda, “Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Salih Dereli’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.” ifadesini kullandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’TAN TAZİYELER

Galatasaray Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübüne başsağlığı dileriz.” ifadelerini paylaştı. Beşiktaş Kulübü ise, “Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DİĞER KULÜPLERDEN DE BAŞSAĞLIĞI

Ayrıca Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor gibi kulüpler de Mehmet Salih Dereli’nin vefatı üzerine başsağlığı mesajları yayımladı. Bu olay, Türk futbol camiasında geniş bir yankı buldu ve birçok kulüp tarafından taziye iletildi.