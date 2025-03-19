Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş Mahkemede

MERT HAKAN YANDAŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, geçen sezonun ikinci yarısında 19 Mayıs 2024’te Galatasaray ile RAMS Park’ta gerçekleşen derbi sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle sanık olarak hakim karşısına çıktı. Bu derbi karşılaşmasında Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti ancak maçın ardından meydana gelen arbede sırasında stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edildiği öne sürüldü. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, Yandaş, takım arkadaşı Jaden Oosterwolde, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve o dönemdeki teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal için her birine 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı, Mert Hakan Yandaş da mahkemede savunma yaptı.

TARAFTARLARIN GERGİNLİĞİ

Sabah’ın haberine göre, Yandaş, mahkemeye verdiği ifadede aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirtti ve “O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim” şeklinde kendisini savundu.

Mahkeme hakimi, Yandaş’a duruşma esnasındaki tavrı nedeniyle uyarı yaptı ve onun ifade tarzını düzeltmesini istedi. Ayrıca, tarafların avukatları arasında da mahkemeye taşınan derbide yaşanan gibi gergin anlar söz konusu oldu. Sanıklardan Emre Kartal ise “Bayrağımızla fotoğraf çekildik. Sonra sivil giyimli bir kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize yönelik bir saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti, her şeyi hatırlamıyorum” diyerek savunmasında bulundu. Duruşmada sanıkların ifadeleri alındıktan sonra tanıklar da dinlendi ve duruşma, dinlenmeyen sanıkların bir sonraki celsede ifade vermesi için mayıs ayına ertelendi.