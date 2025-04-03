Fenerbahçe’den Mourinho-Buruk Olayına İlişkin Açıklama

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray’a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Maç sonrası Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olay ise gündemi sarstı. Sarı-lacivertliler, yaşanan olayların ardından sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yaptı.

“Zorunlu açıklama” başlığını taşıyan resmi açıklamada, “Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile teknik direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına giden, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü provoke eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında bu açıklamayı yapıyoruz.” denildi. Ayrıca, Mourinho’nun bu tahrikler karşısında anlık olarak burnuna dokunması sonrasında Okan Buruk’un kendini abartılı bir şekilde yere attığı ifade edildi.

Olayın ardından yapılan açıklamada, “Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, kendisini ‘kurşun yemiş’ refleksi ile yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Buruna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık tüm kamuoyunun malumudur.” denildi. Bu durumda, Okan Buruk’un futbolculuk döneminden gelen ve teknik direktörlük kariyerinde de devam eden bu tavrın karakteristik bir özellik olduğu vurgulandı.

TEKNIK DİREKTÖR BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası Okan Buruk ise, hakemlerin önünde karşılıklı olarak Jose Mourinho ile yaşadığı olaya dair açıklamalarda bulundu. Buruk, “Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu.” dedi. Buruk, yaşanan olayı “Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi.” şeklinde değerlendirdi ve ekledi: “Maçın önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil.”

Bu tartışmalar, her iki teknik adam arasındaki gerilimi artırdı ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sıcak gündeminde önemli bir yer edindi.