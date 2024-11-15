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Spor

Fenerbahçe’den Ocak Transfer Hamlesi Griezmann için

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FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Süper Lig’in önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe, ocak ayında gerçekleşecek ara transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında kadrosunu güçlendirmek amacıyla Sebastian Szymanski’nin formsuzluğunun ardından transfer çalışmalarına yön verdi.

GRIEZMANN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, ünlü Fransız futbolcu Antoine Griezmann için adımlar atmaya başladı. Fransa Milli Takımı’ndan emeklilik açıklaması yapan 33 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Mourinho tarafından beğenildiği ifade ediliyor. Ali Koç ve Acun Ilıcalı’nın ocak ayında İspanya’ya gitmesi planlanıyor. Kulislerde, Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Griezmann’ın Dzeko yerine düşünülüyor. Bu sezon 18 maçta 4 gol ve 6 asistle istatistiklerini geliştiren Griezmann, 25 milyon Euro piyasa değerine sahip. İlerleyen zamanlarda Griezmann ile ilgili gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

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