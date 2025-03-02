Fenerbahçe’den Okan Buruk’a Gönderme

FENERBAHÇE ANTALYASPOR KARŞISINDA ŞAHANE BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 3-0’lık bir skorla önde kapattı. Mücadelenin önemli anlarından birisi, sarı-lacivertli futbolcuların Mert Müldür’le bulduğu ilk golde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yapılan dikkat çekici bir gönderme oldu. Müsabakada Mert Müldür, gol perdesini açan isim oldu.

MERT MÜLDÜR’ÜN GOLÜ VE GIF’İ

Karşılaşmanın 9. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Mert, topu ağlarla buluşturarak büyük bir sevinç yaşadı. Golün ardından, Milli futbolcunun kolundaki saati gösterir gibi yapması, Okan Buruk’a bir gönderme olarak yorumlandı. Bu hareket sırasında deneyimli futbolcuya Szymanski’nin de eşlik ettiği görüldü. Fenerbahçe, Mert Müldür’ün bu golünü resmi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GÜNDEM

Mert’in saat işareti yaptığı ana ait görseli paylaşan sarı-lacivertliler, “Tik tak, tik tak, tik tak” ifadeleriyle gündem oldu. Bu paylaşıma Fenerbahçeliler tarafından büyük beğeni ve yorum yağmuru gerçekleşti. Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalmış, arkasından RAMS Başakşehir de Eyüpspor ile aynı skoru yakalayarak turuncu-lacivertlilerin bir önceki maçta kırmızı kart yemesi sonucu kart puanıyla üst tura yükseldiği görülmüştü. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının sonlarında hakeme saat işareti yaparak müsabakayı bitirmesini istemesiyle dikkat çekmişti.