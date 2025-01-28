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Fenerbahçe’den Sermaye Artırımı Kararı

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FENERBAHÇE’DEN ÖNEMLİ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir bildirim yaptı. Bu bildirimde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, 2025-2029 yılları için yeni bir 5 yıllık süre belirlendiği ifade ediliyor. Şirket mevcut 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanını 1.250.000.000 Türk Lirası’na (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) çıkarma planlarını duyurdu.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞECEK

Açıklamada, bu kapsamda Şirketin esas sözleşmesinin “Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin güncellenmesi gerektiği de vurgulanıyor. Yönetim, bu karar çerçevesinde yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıkla birlikte gerekli tüm süreçleri yürütme yetkisiyle donatılıyor. Planların, yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı da bildiriliyor.

Kaynak: KAP

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