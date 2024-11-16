Fenerbahçe’den Talisca Transferi İçin Görüşmeler

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu transfer için hem Anderson Talisca hem de kulübü Al Nassr ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

TALISCA’NIN MAAŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Brezilyalı futbolcunun yıllık maaşı 12 milyon euro olarak biliniyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin Talisca ile anlaşma sağlaması durumunda önemli bir bütçe gereksinimi ortaya çıkarabilir. Fenerbahçe, Talisca’nın futbol yeteneklerinin yanı sıra, takımın oluşumuna sağlayacağı katkıları da dikkate alıyor.