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Fenerbahçe’den TFF’ye Tolerans Yok Açıklaması

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FENERBAHÇE’DE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli ekibin Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin düşüncelerini paylaşan Mosturoğlu, “İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda saha içinde olduğu kadar saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor” dedi. Dünya çapında bir teknik direktör ve önemli futbolculara sahip olduklarını ifade eden Mosturoğlu, uzun bir sezonun kendilerini beklediğine vurgu yaparak, “Sabrımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum” diye belirtti. Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinin, kusursuz bütünlükten geçtiğini söyleyen Mosturoğlu, “Rakiplerin kusurları saha dışı faktörlerle kapatılabilir. Onlar arkalarından itilirken, bizim karşımızda pek çok dış etken var. Bu yüzden kusursuz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

HAKEM HATALARI VE VAR SİSTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Mosturoğlu, hakem hatalarının dünyanın dört bir yanında yaşandığını belirtti ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. “Ancak bu hatalar belli kulüplerin aleyhine oluyorsa bunun makul bir izahı olamaz” diyen Mosturoğlu, futbol ikliminin yıllar içinde kirlenmiş olduğunu kaydetti. Adil olmayan hakem kararlarının sonuçlarını eleştirerek, “Hata boyutunu aşan kararlara dayanarak şampiyonlar ilan edilmiş, küme düşen takımlar belirlenmiştir” ifadesini kullandı. VAR teknolojisi ile oyunun daha adil olacağına dair beklentilerin olduğunu ancak bu beklentilerin karşılanmadığını belirtti. “Hatırlatmak isterim ki, sahada oluşan hakem hataları ile VAR’ın hataları birleşmiştir” dedi.

FUTBOLDA GÜVEN UNSURUNUN ÖNEMİ

Futboldaki güvensizlik durumunun yabancı VAR uygulamasıyla giderilmesi gerektiğini düşünen Mosturoğlu, “Futbol ikliminde güvenin tahsis edilmesi gerektiğini” belirtti. Bu bağlamda, yarın Trabzonspor ile oynanacak maça da futbol A takımına başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

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