Fenerbahçe’den TFF’ye Yabancı Hakem Talebi

FENERBAHÇE, YABANCI HAKEM TALEBİNİ İLETİYOR

Fenerbahçe, ligde kalan karşılaşmalarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak ilettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, bu konudaki açıklamasında “24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür” ifadesini kullandı.

MÜSABAKALARDA YABANCI HAKEM PERFORMANSI

Açıklamada, “Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir” denildi. Kulüp, bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde başvurarak “2024 – 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir” şeklinde bilgi verdi.

RICAYLA BİRLİKTE YENİ HAKEM SİSTEMİNE DESTEK

Fenerbahçe, rakiplerinin kendileriyle yapacakları müsabakalarının da yabancı hakemler tarafından yönetilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kamuoyuyla paylaştı.