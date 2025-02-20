Fenerbahçe’den Tuta İçin Transfer Hamlesi!

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde etkili bir girişimle öne çıkmaya hazırlanıyor. Önceki ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren sarı-lacivertli ekip, şimdi de Eintracht Frankfurt’un Brezilyalı stoperi Tuta’yı almak için adım atıyor. Alman basınındaki haberler, Tuta’nın Fenerbahçe’ye katılmaya istekli olduğunu ve Jose Mourinho ile çalışma arzusunu dile getirdiğini gösteriyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ DEVREDE

Fenerbahçe yönetimi, mart ayındaki milli arada Frankfurt yönetimiyle görüşmeleri gerçekleştirerek transferi resmileştirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefinin yanı sıra gelecek planları için transfer konusunda erken davranmanın önemini biliyor. Tuta’nın kadroya katılması, savunma hattını daha da güçlendirecek önemli bir adım olabiliyor.