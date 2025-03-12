Fenerbahçe’den UEFA Maçı Öncesi Uyarı

TARAFTARLARA ÖNEMLİ UYARI

Fenerbahçe Kulübü, yarın deplasmanda gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçı öncesi taraftarlarına dikkat edilmesi gereken konuları iletti. Sarı-lacivertli ekip, İskoç temsilcisi Rangers ile karşılaşacağı müsabaka öncesi taraftarlarının geçmişte yaşanan cezalara dikkat etmesini istedi.

CEZALAR HATIRLATILDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında yarın TSİ 23.00’te Rangers’la oynayacağı rövanş için taraftarlarını bilgilendirdi. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır.” ifadelerini kullandı. Ek olarak, sahaya atılan yabancı maddeler ve deplasman maçlarındaki seyirci olayları nedeniyle alınan cezalar hatırlatıldı.

HAFTADAKİ MAÇ İÇİN HASSASİYET VURGUSU

Kulüp, taraftarlarından, “Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz.” uyarısını yaptı. “13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ediyoruz.” şeklindeki çağrısıyla birlikte, Fenerbahçe taraftarlarına, takımın ve kulübün en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiği mesajı verildi. “Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle.” ifadesiyle açıklama son buldu.