Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek’e Büyük Zam

Fenerbahçe, genç stoper Yusuf Akçiçek için harekete geçti ve onun maaşında ciddi bir artış yapmak için hazırlıklara başladı. 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli de belirlendi. İlgili sözleşme süresi, Haziran 2028’e kadar uzatılacak ve mevcut 1 milyon TL maaşı 10 milyon TL’ye çıkarılacak. Sarı-lacivertliler, Yusuf Akçiçek’in kontratını 2030’a kadar uzatarak, gelecek sezon da takımdaki yerini korumasını hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLANI

Fenerbahçe, Yusuf’u Şampiyonlar Ligi sahnesinde görmek ve bu süreçte futbolcunun değerini artırarak yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Genç oyuncunun bonservisinin en az 40 milyon euro olarak belirlendiği öğrenildi. Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse, Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihindeki en pahalı transfer unvanına sahip olacak. Aynı zamanda, bu değerle en yüksek bonservisle transfer edilen Türk futbolcu unvanını da Arda Turan’dan (34 milyon euro) alacak.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League’den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra ‘Şu an 20 milyon oldu’ diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil” diyerek, genç stoperle ilgili düşüncelerini aktardı.

YUSUF’UN PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken, toplamda 850 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli katkılar sundu.