Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek’e Yeni Sözleşme

FENERBAHÇE YUSUF AKÇİÇEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini çeken ve performansıyla Avrupa’nın dikkatini üzerinde toplayan Yusuf Akçiçek konusunda adımlar atıyor. Sezon başında Aston Villa’dan gelen teklifi Mourinho’nun isteği doğrultusunda geri çeviren sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

SÖZLEŞME UZATILACAK VE MAAŞ ARTIRILACAK

Yusuf Akçiçek’in Haziran 2028’e kadar olan sözleşmesi, önemli bir artış ile birlikte yenilenecek. Halen 1 milyon TL ücret alan Yusuf’un maaşı 10 milyon TL’ye çıkarılacak ve kontratı da 2030’a kadar uzatılacak. Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu gelecek sezon da takımda tutmayı hedefliyor. Ek olarak, Yusuf’u Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla görünür kılmak ve oyuncunun bonservis gelirini artırmak için planlar yapıyor.

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarak 850 dakika süre aldı. Genç stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid’in scoutlarının da radarında yer alıyor.