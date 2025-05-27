Fenerbahçe, Deplasman Maçında Yenildi

MAÇ SONUCUNDA ŞAŞIRAN SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda, küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’a karşı 4-2’lik bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla birlikte, sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kalmış oldu.

MOURINHO’NUN TEPKİLERİ ÇEKMESİ

Yaşanan bu kaybın ardından, teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerini üstüne çekti. Mourinho’ya yöneltilen eleştiriler arasında yer alanlardan biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu.

Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mourinho’yu hedef alarak, “Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabiliyor mu?” şeklinde ifadeler kullandı.