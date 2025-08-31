Fenerbahçe, Deplasmanda 3 Gol Attı

FENERBAHÇE TARİHİ BAŞARI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, bu maçta Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Takım, Jose Mourinho sonrası hücum futbolu anlayışıyla oynayarak büyük takdir topladı.

İLK GOL DORGELLES NENE’DEN

Fenerbahçe’nin attığı goller, 14. dakikada Dorgeles Nene ve 35 ile 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile geldi. Nene, takımının ilk 11’inde yer aldığı bu karşılaşmada, 14. dakikada ağları havalandırarak Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Nene, Fenerbahçe formasıyla attığı bu ilk golü sonrası büyük bir sevinç yaşadı.