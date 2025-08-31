Fenerbahçe, Deplasmanda 3 Gol Attı

SÜPER LİG’DE TARİHİ BİR BAŞARI

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile deplasmandaki maçında Fenerbahçe önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikada 3 gol bulmayı başardı. Jose Mourinho sonrası hücum futboluna ağırlık veren Fenerbahçe, bu performansıyla da büyük takdir topladı. Fenerbahçe’nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene, 35 ve 40. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

NENE’NİN İLK GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile gerçekleştirdiği bu karşılaşmada 14. dakikada ilk golü atan Dorgeles Nene, ilk 11’de sahaya çıktı. Nene, bu golle Fenerbahçe forması ile ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Gençlerbirliği deplasmanında attığı gol sonrası Nene, büyük bir sevinç yaşadı ve takım arkadaşlarıyla bu anı kutladı.