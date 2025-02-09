Fenerbahçe Deplasmanda Alanyaspor’u Mağlup Etti

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMALAR YAPTI

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor’u Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca’nın golleriyle 2-0 yeniyor. Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbolcular görüşlerini paylaşıyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI’DAN MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Sebastian Szymanski, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “İlerleyen maçlarda da görebiliriz” sözleriyle takımın performansına ve gelecekteki karşılaşmalara umutla baktığını dile getiriyor. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin ligdeki hedefleri açısından da önem taşıyor.