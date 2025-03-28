Fenerbahçe, Deplasmanda Bodrum FK’yı Mağlup Etti

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki 29. haftada Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, maça hızlı bir başlangıç yaparak daha 5. dakikada Milan Skriniar’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

BODRUM FK PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ev sahibi Bodrum FK, maçta dengeyi sağlamak için harekete geçti ve 31. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Puşcaş, sağ ayak içiyle İrfan Can’ın sağ tarafına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı. Bu eşitliğin hemen ardından Fenerbahçe, 32. dakikada Oğuz Aydın’ın kaydettiği golle tekrar öne geçti. Oğuz Aydın’ın ardından, sarı-lacivertliler rakip kaleye yüklenmeye devam etti ve Sebastian Szymanski’nin kafa vuruşuyla skoru 3-1 yaptı.

İlk yarının son dakikalarında, Jose Mourinho’nun öğrencileri 44. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez topun başına geçen Anderson Talisca, hata yapmadı ve skoru 4-1’e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

SON DAKİKALARDA GOL OLDU

Mücadelenin 85. dakikasında, Üzeyir’in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Musah Muhammed kafa ile kale sahasına indirdi. Fredy’nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-2’ye taşıdı. Maçın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.