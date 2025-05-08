Fenerbahçe, Deplasmanda RAMS Başakşehir Maçında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın RAMS Başakşehir’le deplasmanda mücadele edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 75 puan toplayıp ikinci sırada yer almakta. Süper Lig’deki son karşılaşmasında evinde Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk hedefinden uzaklaştı.

FENERBAHÇE’DE ÜÇ EKSİK FUTBOLCU

Fenerbahçe’de, RAMS Başakşehir maçı için 3 futbolcu forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı olan Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara katılan Sofyan Amrabat ise, görev verilmesi halinde sahada olacak.

DEPLASMANDA YENİLMİYORLAR

Bu sezon, rakip sahalarda yalnızca bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 maçta hiç yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte sadece Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında ise üçer puanla ayrıldı.