Haberler

Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geliyor

FENİNERBAHÇE DERBİ İÇİN STADA GİRDİ

İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’na ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam saat 20.45’te Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe takımı, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldı ve karşılaşmanın gerçekleştirileceği stadyuma doğru yola çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Fenerbahçe takım otobüsü, geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde stadyuma giriş yaptı. Bu önemli karşılaşma için gereken tüm hazırlıklar yapıldı ve stadyumda derbi heyecanı artmaya başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Okan Buruk’tan Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesi hakemin rolüne dikkat çekerek sakatlıkları önleyecek kararların önemini vurguladı.
Haberler

Karabük’te Sağanak Yolları Gölete Çevirdi

Karabük'te yoğun yağmur, yolları suyla doldurdu ve bazı iş yerlerini etkiledi. Safranbolu ilçesinde yaşam zorlaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.