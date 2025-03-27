Fenerbahçe Derbide Beşiktaş’ı Yendi

FENERBAHÇE DERBİDE GALİP GELDİ

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni ağırladı. İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvánç Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-0’lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE İKİ GOLLE GALİBİYETİ KAZANDI

Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan goller, 41. dakikada Busem Şeker ve 46. dakikada Marta Cox’tan geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment’a karşı elde ettiği bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu zaferle birlikte Fenerbahçe, puanını 58’e çıkararak liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş ise 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Fatih Vatanspor’u konuk edecekken Beşiktaş, Amed deplasmanına gidecek.