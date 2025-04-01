Fenerbahçe Derbide Fred’i Yetiştirmeye Çalışıyor

DERBİ MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak. Derbi öncesi son hazırlıklarını yapan sarı-lacivertlilerde, sakatlığı yüzünden Süper Lig’deki son maçta yer alamayan Fred, takımla antrenmanlara başlamış durumda. Brezilyalı orta saha oyuncusunun bu dönüşü, teknik ekip ve taraftarlar için önemli bir moral kaynağı oluşturuyor.

FRED’İN DERBİYE HAZIRLIĞI

Bodrum FK maçında forma giyemeyen Fred, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor. Kulüp sağlık ekibi, Brezilyalı oyuncunun Kadıköy’de oynanacak derbi için hazır hale gelmesi adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Futbolcu da bu önemli karşılaşmaya katılmayı dört gözle bekliyor.

MUHTEMEL İLK 11

Fred’in derbide sahaya çıkma olasılığı %75 olarak değerlendiriliyor. Son yapılacak idmanların ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in oynayıp oynamayacağına karar verecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiliyor.