Fenerbahçe Derbide Özel Şarkılar Çaldı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin öncesinde Kadıköy’deki stadyum hoparlörlerinde bu maça özel şarkılar yayınladı. JOSE MOURINHO’NUN SÖZLERİ “We are clean” (biz temiziz) ifadeleri duyulurken, arka planda Özdemir Erdoğan’ın efsane enstrümantali ‘Gurbet’ verildi.

RAP PARÇALARI ÇALINDI Bunun yanı sıra, L-Gante ve Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın birlikte seslendirdiği rap şarkısı ‘Amor Verdodado’ da dinleyicilerle buluştu.

GAZAPİZM’DEN BİR BAŞKA PARÇA Ayrıca, Gazapizm’in “Heyecanı Yok” adlı parçasında yer alan “kanguru gibi zıplıyor herkes” sözleri de stadyumda yankılandı.