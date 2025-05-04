Fenerbahçe Derbilerde Kazanamıyor

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI VE KÖTÜ İSTATİSTİKLER

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Bu mücadeleyi Beşiktaş, Gedson Fernandes’in attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin kötü bir istatistiği daha gün yüzüne çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da oynadığı derbilerde galibiyet elde edemiyor.

FENERBAHÇE’NİN DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı oynadığı her iki maçta da 1-0’lık skorla kaybetti. Ayrıca, Galatasaray ile oynadığı İstanbul’daki karşılaşmayı 3-1 kaybederken, deplasmandaki maçı ise 0-0 berabere tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul’daki derbi mücadelelerinden yalnızca 1 puan çıkarabildi. Bununla birlikte, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray karşısında da evinde 2-1 mağlup olduğu belirtildi.