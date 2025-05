Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler Yapıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki 34. haftada Beşiktaş’ı ağırladı ve teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK ile oynadıkları son maçtaki ilk 11’ine göre kadrosunda bir zorunlu olmak üzere toplamda üç değişiklik yaptı. Mourinho, cezası nedeniyle Filip Kostic’i oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci’yi de yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski’yi ilk 11’de görevlendirdi. Fenerbahçe’nin kalesinde İrfan Can Eğribayat yer aldı. Defans hattı ise Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür’den oluştu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues ikilisi görev yaptı. Hücumda ise Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca forma giydi. Gol yollarında Youssef En-Nesyri’ye güvendi. Yedek oyuncular arasında Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun bulunuyor.

Mert Müldür, derbide yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan milli oyuncu, bir kaç antrenmanda yer almasına rağmen Beşiktaş derbisinde sahada oldu ve maça başlangıç 11’inde yer aldı. Fenerbahçe, derbide dört oyuncusundan yoksun kaldı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı olan Filip Kostic’in yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Anderson Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’e döndü ve bu derbide eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez mücadele etti. İki sezon Beşiktaş’ta forma giymiş olan Talisca, karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine gösterdikleri yoğun ilgi ile dikkat çekti. Maçtan saatler önce stadyum civarında toplanarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Stadyum çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı ve içeri girişlerde taraftarların üstleri arandı.