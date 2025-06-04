Fenerbahçe, Devin Özek’i Getirdi

FENERBAHÇE’DE YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’in önemli kulüplerinden Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevi için değişiklik yapıldı. Portekizli spor adamı Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim belirlendi. TRT Spor’un haberine göre, Mario Branco’dan sonra Fenerbahçe, Bayer Leverkusen Futbol A Takım Direktör Yardımcısı görevinde bulunan Devin Özek’i bu göreve getirdi.

DEVİN ÖZEK’İN GÖREVİ VE HİZMETLERİ

Devin Özek’in, futbol direktörü olarak atanmasının ardından Futbol A Takımı’nın operasyon ve transfer süreçleriyle ilgileneceği bildirildi. Ayrıca, Marco Branco’nun yardımcılığını yapan Okan Özkan’ın, futbol yapılanmasında Devin Özek ile iş birliği yapacağı da belirtildi. Fenerbahçe’nin, kısa bir süre içerisinde Devin Özek’i resmi olarak duyurması bekleniyor.

ÖZEK’İN KULÜP GEÇMİŞİ

Devin Özek, 2021 yılında Bayer Leverkusen’de scout olarak işe başladıktan sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusuna terfi etti. 2022 yılından itibaren ise Alman ekibinde futbol direktör yardımcılığı görevini üstlenmişti. Özek, Mart 2025’te kulüpten ayrıldı.