Fenerbahçe, Devler Ligi’ne Veda Etti

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında, Benfica’ya deplasmanda 1-0 yenilerek Devler Ligi’ne veda etti. Bu karşılaşmada, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde gündemine gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, turu Benfica’ya kazandıran golü atan isim oldu. Sonuç olarak sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hayallerini bir sonraki sezona ertelemek zorunda kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SUFLESİ

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olduktan sonra kısa sürede Portekiz takımına uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bu kritik maçta sahneye çıkarak takımını öne geçiren golü attı. Fenerbahçe’nin Devler Ligi umutlarını söndüren bu gol, Benfica tribünlerinde büyük bir coşku ile karşılanırken, sarı-lacivertli taraftarlar için ise büyük bir hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etse de yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

MOURINHO VE ALİ KOÇ ARASINDAKİ TANSİYON

Mücadele öncesinde ise teknik direktör Jose Mourinho’nun, Başkan Ali Koç’un elini sıkmaması, maça dair dikkat çeken bir detay oldu. Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Portekizli antrenör, daha önce Göztepe maçından önce de Ali Koç’un elini sıkmamıştı. Yönetim ve camia, bu sezon Avrupa Ligi’nde başarı sağlanması gerektiği konusunda birleşiyor.