Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı

FERNERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, performansı bekleneni veremeyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Diego Carlos ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos’un Como ekipine kiralandığı duyuruldu. Fenerbahçe, bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır” ifadelerine yer verdi.

DİEGO’YA BAŞARILI BİR SEZON DİLENDİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamanın son kısmı ise dikkat çekici bir içerik taşıyor. “Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” cümlesi, taraftarların dikkatini çekti. Bazı taraftarlar, bu ifadenin Diego Carlos’a yönelik bir göndermede bulunduğunu ifade etti.

SAKATLIKLAR SEFİL ETTİ

Transfer olduğu günden bu yana pek çok sakatlık problemi yaşayan Diego Carlos, Fenerbahçe forması altında yalnızca 5 maça çıkma fırsatı buldu. Deneyimli futbolcunun Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.