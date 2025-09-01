Fenerbahçe, Diego Carlos’u Como’ya Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN DIEGO CARLOS KİRALIK GEÇİŞİ

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli takım, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos’u yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Como’ya kiraladı. Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlıklar geçiren Carlos, Süper Lig’de yalnızca 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta forma giydi.

Como KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

32 yaşındaki defans oyuncusu, Fenerbahçe teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda Como’nun kiralık transferinde anlaşma sağladı. Como, amatörlerle birlikte bu transfere ilişkin resmi internet sitesinde bir duyuru yaptı ve Brezilyalı defans oyuncusunun kariyeri hakkında bilgi paylaştı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, transfer hakkında yaptığı değerlendirmede, “Diego Carlos sağlam ve deneyimli bir defans oyuncusu. Oyun tarzımızı anlıyor ve defans hattımıza harika bir katkı sağlayacak” sözlerine yer verdi.

DIEGO CARLOS’UN DUYGULARI

Diego Carlos, transferinin ardından duyduğu heyecanı ise şu şekilde dile getirdi: “Como’yu seçmemin sebebi, kulübün gerçekten heyecan verici ve harika bir futbol geçmişine dayanan projesiydi. Hala gelişen ve çok umut vadeden bir proje. Hem kendisine hem de takıma yardımcı olmak istiyorum.”