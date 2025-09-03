Haberler

Fenerbahçe, Djiku İçin Anlaştı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de transfer dönemi hareketli bir şekilde sürüyor. İç transfere de dair gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında, bir yıldız futbolcusu ile yollarını ayırdı.

DJIKU TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ve Spartak Moskova, Alexander Djiku transferi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Djiku’nun kısa bir süre içerisinde Rus takımına 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONUS MADDESİ YOK

Haberde, sözleşmede herhangi bir bonus maddesinin yer almadığı açıklandı. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 dakika sahada yer alma fırsatı buldu.

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

