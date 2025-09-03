Fenerbahçe, Djiku İçin Anlaştı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de transfer dönemi hareketli bir şekilde sürüyor. İç transfere de dair gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında, bir yıldız futbolcusu ile yollarını ayırdı.

DJIKU TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ve Spartak Moskova, Alexander Djiku transferi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Djiku’nun kısa bir süre içerisinde Rus takımına 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONUS MADDESİ YOK

Haberde, sözleşmede herhangi bir bonus maddesinin yer almadığı açıklandı. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 dakika sahada yer alma fırsatı buldu.