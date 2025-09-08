Fenerbahçe, Djiku İle Sözleşmeyi Feshetti

Fenerbahçe, Ganalı futbolcu Alexander Djiku’nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Djiku’nun Rusya’nın Spartak Moskova takımına transfer olacağı tahmin ediliyor.

SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdikten sonra, Djiku’nun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri resmen sona erdi. Öncelikle Spartak Moskova ile Djiku’nun transferi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüpte yaşanan teknik direktör belirsizliği dolayısıyla bu süreç kısa bir süreliğine askıya alındı.

TRANSFER ONAYI VE AŞAMALARI

Sonrasında Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova’ya transferine onay verdi. Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı ve transferin resmileşmesi için yalnızca Djiku’nun imzasının beklendiği belirtiliyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, bu süre zarfında sarı-lacivertli ekipte toplam 75 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarında 4 gol atmayı başaran Djiku, 2 de asist yaptı. Takıma savunmada önemli katkılar sağlamasıyla dikkat çeken Djiku, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir şekilde forma giydi.