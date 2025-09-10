Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu A Takım’a Atadı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu atadığını duyurdu. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Tedesco’nun Fenerbahçe’de ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu olurken, sadece 1 kupa kazanmış olması taraftarları üzmüş durumda.

İTALYAN ÇALIŞTIRICIYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı’nda da görev yapmış 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi yer aldı.