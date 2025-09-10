Haberler

Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu A Takım’a Atadı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu atadığını duyurdu. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Tedesco’nun Fenerbahçe’de ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu olurken, sadece 1 kupa kazanmış olması taraftarları üzmüş durumda.

İTALYAN ÇALIŞTIRICIYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı’nda da görev yapmış 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi yer aldı.

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

