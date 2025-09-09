Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu getirdi

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TEDESCO GETİRİLDİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük pozisyonuna 2 yıllığına İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu atadı. Tedesco, en son Belçika Milli Takımı’nın başında görev alırken, kulüp düzeyinde ise 3 yıl önce Leipzig ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör belirsizliğini sona erdirdi. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna José Mourinho yönetiminde başlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamla yolları ayırmıştı. Bu süreçte Fenerbahçe yönetimi, yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdi ve sonunda Domenico Tedesco ismini tercih etti. Tedesco ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamak için mutabık kalındı.

TEDESCO’NUN BAŞARI DOLU GEÇMİŞİ

Domenico Tedesco, 2023 Şubat – 2025 Ocak tarihleri arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştırdı. Belçika’da ilk 14 maçında 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti; ilk yenilgisini 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa’ya karşı aldı. UEFA Uluslar Ligi’nde ise beklenen sonuçları alamadı; Belçika, Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve İsrail ile mücadele ederken 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Tedesco, Belçika takımıyla 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 1.75 puan ortalaması yakaladı.

KULÜPLERDEKİ PERFORMANSI

Domenico Tedesco, Stuttgart altyapısında ana antrenörlük yapmadan önce Hoffenheim’da farklı yaş gruplarında teknik direktörlük görevini üstlendi. Kısa bir süre Erzgebirge Aue takımında görev aldıktan sonra, 2017-2018 sezonu başında Schalke’ye imza attı. Tedesco, burada 1.5 sezon boyunca görev yaptı. İlk sezonunda Bayern Münih’in ardından Bundesliga’yı 63 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım sağladı. Ancak, bir sonraki sezon Tedesco yönetimindeki Schalke, ligdeki mağlubiyet serileriyle yola devam edemedi ve Devler Ligi’nde Galatasaray’ın da yer aldığı grupta 11 puan toplayarak son 16 turunda Manchester City’ye elendi. Tedesco ile yollar, şubat ve mart aylarındaki mağlubiyetlerin ardından ayrıldı.

SPARTAK MOSKOVA VE LEIPZİG DENEYİMLERİ

2019-2020 sezonunun ekim ayında Rus ekibi Spartak Moskova’nın başına geçen Tedesco, ilk sezonunu 39 puanla 7. sırada tamamladı. Bir sonraki sezon 57 puan toplayarak şampiyon Zenit’in 8 puan gerisinde 2. oldu. Ekim 2021’de Almanya’ya dönen Tedesco, RB Leipzig ile anlaşma sağladı. İlk sezonunda Almanya Kupası’nı kazanırken, Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Ancak 2. sezonu kötü başladı ve ligdeki ilk 5 maçta sadece 5 puan toplayabildi; Eintracht Frankfurt karşısında yaşanan sıkıntılar sonucunda yollar ayrıldı. Tedesco, Leipzig’in başında toplamda 38 maçta 1.87 puan ortalaması elde etti.

YARDIMCI ANTRENER GÖKHAN GÖNÜL OLDU

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yardımcıları arasında yer alacak isim uzun yıllar sarı-lacivertli takımı temsil eden eski milli futbolcu Gökhan Gönül. Gökhan Gönül, en son Ümit Milli Takım’da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.