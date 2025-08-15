Fenerbahçe Dorgeles Nene’yi Transfer Ediyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HAMLESİ

Transfer sürecini aktif şekilde sürdüren Fenerbahçe, gözlerini Kerem Aktürkoğlu’na çevirmişken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, Red Bull Salzburg’da mücadele eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Malili oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki müzakerelerin sürdüğü ve Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli + bonus içeren resmi bir teklif yaptığı belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması öngörülüyor.

NENE’NİN PERFORMANSI

Salzburg forması altında tüm kulvarlarda toplam 87 maça çıkan Nene, bu maçlarda 22 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.