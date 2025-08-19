Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezona Göztepe’ye karşı yaşanan puan kaybıyla başlamasının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya’nın Salzburg takımından 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile 5 yıllık bir anlaşma yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” denildi.

DORGELLES NENE İMZA TÖRENİNDE KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Dorgeles Nene, “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum” şeklinde duygularını paylaştı. Ayrıca, Jose Mourinho ile birlikte çalışacak olmaktan duyduğu heyecanı da dile getiren Nene, “Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım” diye konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Dorgeles Nene, sarı-lacivertli taraftarlara da seslenerek, “Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FUTBOL DİREKTÖRÜNDEN YORUMLAR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise Dorgeles Nene’nin kulübü seçmesinden dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, “Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1’e 1’i, çok yönlülüğü ve gol atma iç güdüsüyle bize çok şey katacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.