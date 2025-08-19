Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Avusturya kulübü Salzburg’tan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi 5 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Bu transferle birlikte, Nene’nin Benfica ile oynanacak karşılaşmada yer alıp almayacağı merak ediliyor.

UEFA TALİMATLARI VE DURUM

UEFA’nın belirlediği 30.05 maddesi uyarınca, bir oyuncu aynı sezonda birden fazla takımda UEFA’nın düzenlediği organizasyonlarda mücadele edemiyor. Ancak, gerekirse UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi’nin eleme turlarında sahaya çıkan oyuncular, lig aşamasında başka bir kulüpte oynama hakkına sahip oluyor. Eleme aşamasının başlangıcında, oyuncuların kaydedilmesi ise Madde 32’ye uygun bir şekilde sağlanır. Ayrıca, sahaya çıkmayan yedekler de aynı sezon içinde başka bir kulüpte mücadele edebiliyor, fakat bunların UEFA yönetimine kayıtlı olması gerekiyor.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe resmi açıklamasında, “Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi.