Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE’DEN DORGeles Nene İMZASI

Fenerbahçe, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, “Malili milli oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardık. 22 yaşındaki oyuncu, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluk dileriz” sözlerine yer verdi.

DEĞERLİ BİR YETENEK

Imza töreninin düzenlendiği Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, “Dorgeles Nene’nin kulübümüzü tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1’e 1’deki başarısı, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsü ile bize büyük katkılar sağlayacak. Dorgeles’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR ŞANS

Dorgeles Nene, Fenerbahçe’ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Bu durumu çok seviyorum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞMA ŞANSI

Dorgeles Nene, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da duygularını paylaşırken, “Benim için onunla çalışacak olmak büyük bir fırsat. Dünyanın ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Onun tecrübelerinden faydalanmak için burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkı sağlamayı hedefliyorum” diye belirtti.

HER ŞEYİMLE MÜCADELE EDECEĞİM

Dorgeles Nene, taraftarlarına teşekkür ederek, “Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.