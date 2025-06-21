Fenerbahçe, Duran’a 16 Milyon Euro Teklif Etti

FENERBAHÇE’NİN JOHN DURAN İÇİN TEKLİFİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi’nde mücadele eden Al Nassr’ın Kolombiyalı forveti John Duran için 16 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu teklifin detayları, futbolcunun kiralanması ve yıllık ücretini kapsıyor. Jose Mourinho’nun onayını aldığı ifade edilen bu transferde, 21 yaşındaki futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

DURAN’IN GEÇMİŞİ VE GÜNCEL DURUMU

John Duran, Ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al Nassr’a transfer olmuştu. Bu transfer, Neymar’ın 90 milyon euroluk transferinden sonra Arap Yarımadası’ndaki en yüksek ikinci transfer olarak kaydedildi. Aston Villa, Durán’ı 2023 yılında MLS ekibi Chicago Fire’dan 29.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz takımında 78 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Al Nassr formasıyla 18 maçta 12 gol kaydetti ve takımına önemli katkılar sağladı. Duran’ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.