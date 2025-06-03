Fenerbahçe, Dürüst Süreç Konusunda Bilgi Paylaştı

FENERBAHÇE’DEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul imza sürecinde sosyal medyada haksız bir algı oluşturulduğunu ve bu sürecin kulübün ahlakı ile değerlerine uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü genel kurul için toplanan imzalarla ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alper Alpoğlu tarafından imzalanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk.”

İMZA BEYANNAMELERİNİN TESLİMİ

Olağanüstü genel kurul imza süreciyle ilgili olarak yapılması gerekenlerin kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça yer aldığını vurgulayan Alpoğlu, “Gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün genel sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır. Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün genel sekreterliğine teslim edilmektedir.” dedi.

SÜREÇ FENERBAHÇE AHLAKIYLA UYUMLU

Açıklamada teslim alınan imza beyannamelerinin tüzük hükümleri gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilip muhafaza edildiği belirtildi. “Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.” diyen Alper Alpoğlu, kulübe karşı açıklanan haksızlıkları kınadı. “Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı. Kamuoyuna da, “Bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçemizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir.” mesajını verdi.