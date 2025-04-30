Fenerbahçe, Dusan Vlahovic’i İstiyor

GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Fenerbahçe, gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefiyle hedeflerini belirliyor. Sarı-lacivertliler, golcü arayışlarını Juventus’un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic üzerinde yoğunlaştırdı. Uzun bir süredir takip edilen Vlahovic için Fenerbahçe, harekete geçerek transfer girişimlerini hızlandırıyor.

DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ EN NESYRİ’YE BAĞLI

Fenerbahçe’deki Vlahovic transferinin şekillenmesinde en önemli unsur, Faslı golcü Youssef En Nesyri’nin durumu. Sarı-lacivertliler, En Nesyri için 30 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli ile satış yapmayı hedefliyor. Yönetim, bu satışı gerçekleştirmesi durumunda Vlahovic transferini tamamlamayı planlıyor.

2021 yılında 83 milyon euro bedelle Juventus’a transfer olan Sırp forvet, bu sezonda takımında 38 maça çıktı ve 14 gol ile 5 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe, bu performansı göz önünde bulundurarak Vlahovic’i kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.